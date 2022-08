Diretta Sampdoria-Lazio ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

GENOVA - Dopo la bella vittoria per 3-1 contro l'Inter, la Lazio alle 18.30 fa visita alla Sampdoria nel turno infrasettimanale valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti di Maurizio Sarri, che sabato sera all'Olimpico ospiteranno il Napoli, vincendo contro i blucerchiati tornerebbero in vetta alla classifica agganciando così la Roma, vittoriosa per 3-0 nell'anticipo contro il Monza. Di fronte, però, ci sarà una squadra ferita dal netto ko per 4-0 contro la Salernitana. I ragazzi di Giampaolo, infatti, cercano il riscatto. Lo 0-0 interno contro la Juve aveva creato grande entusiasmo, subito vanificato, però, dalla brutta batosta all'Arechi.

Dove vedere Sampdoria-Lazio in tv e in streaming

Sampdoria-Lazio, partita del turno infrasettimanale valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Lazio

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Villar; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore: Giampaolo.

A disposizione: Contini, Ravaglia, Murru, Verre, Murillo, Leverbe, Depaoli, Vieira, Segovia, Malagrida, Quagliarella, Yepes, Gabbiadini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Maximiano, Adamonis, Casale, Gila, S. Radu, Kamenovic, Marcos Antonio, Basic, Vecino, Romero, Cancellieri, Pedro.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

GUARDALINEE: Bercigli e Cecconi.

IV UOMO: Prontera.

VAR: Guida.

AVAR: Muto.

Guarda tutte le partite di Serie A TIM della Lazio su DAZN. Attiva ora