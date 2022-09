L'Atalanta batte il Torino e raggiunge la Roma. La Salernitana pareggia a Bologna

Grazie ad una tripletta di Koopmeiners , l'Atalanta batte il Torino e raggiunge la Roma in testa alla classifica con dieci punti. I nerazzurri vincono 3-1, al termine di una gara combattuta. Primo tempo equilibrato, con un palo per parte e una rete annullata ai granata. I i nerazzurri sbloccano il risultato su rigore, a pochi secondi dall'intervallo, per poi raddoppiare ad inizio ripresa. Nel finale Vlasic segna il gol della bandiera, ma Koopmeiners è implacabile e dal dischetto realizza la sua tripletta. La nota stonata è l 'infortunio di Zapata , costretto ad abbandonare il terreno di gioco a 8 minuti dall'intervallo. La Salernitana pareggia a Bologna, grazie ad un arete di Dia ( a due minuti dalla fine). I rossoblù erano andati in vantaggio grazie ad un penalty di Arnautovic.

Serie A, la classifica

Atalanta-Torino 3-1

Gara subito divertente e con continui capovolgimenti di fronte. La prima occasione è di marca granata, con Linetty che impensierisce Musso. Risponde l'Atalanta con un tentativo di Toloi che sfiora il palo. Al sedicesimo Koopmeiners calcia un bolide dalla distanza, sul quale Milinkovic Savic si supera, deviando in corner. Il numero uno granata si ripete dieci minuti più tardi, rispondendo da campione ad un tiro a colpo sicuro di Zapata. L'Atalanta continua a spingere e al 31' va vicinissimo al gol: corner battuto in area e Demiral, da due passi, colpisce il palo alla destra di Milinkovic. Passano due minuti e il Torino pareggia anche il numero dei legni: Seck si invola sulla destra, salta due uomini e calcia col mancino, colpendo il montante alla sinistra di Musso (l'arbitro ferma poi il gioco per una posizione di fuorigioco di Sanabria). Al 37' finisce la partita di Zapata, che si arrende ad un problema muscolare: al suo posto entra Hojlund. Ad un minuto dalla fine il Torino va in gol con Vlasic, che si gira e calcia con precisione da posizione defilata. Ma l'arbitro annulla per fuorigioco. La gara si sblocca a cinque secondi dall'intervallo: Soppy punta e supera Ola Aina che lo stende in area; Di Bello concede il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Koopmeiners, che spiazza Milinkovic. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio nerazzurro: è ancora Koopmeiners a beffare il numero uno granata con un tiro (leggermente deviato) dal limite dell'area. I granata provano a rispondere (occasione per Seck dopo una bella discesa di Vlasic), ma l'Atalanta va vicinissima al terzo gol, con Toloi, che da sottomisura colpisce la traversa. Passano dieci minuti e arriva anche il secondo palo per il Torino, con Linetty, che colpisce la traversa con un tiro dal limite. Partita chiusa? Neanche per sogno: ad un quarto d'ora dalla fine Vlasic realizza il gol della bandiera, sfruttando l'assist di Pellegri e scaricando alle spalle di Musso un bolide che si insacca sotto la traversa. I granata attaccano, ma si sbilanciano: Lazaro stende Lookman e Di Bello concede il secondo penalty ai nerazzurri: Koopmeiners trasforma con freddezza e realizza la sua tripletta.

Atalanta-Torino, tabellino e statistiche

Bologna-Salernitana 1-1

Il Bologna prova sin dalle prime battute a fare la partita; la Salernitana risponde colpo su colpo. Dopo un tentativo di Sansone (deviato da Sepe), i granata creano due palle gol pericolose con Dia e Bonazzoli: entrambi i tiri sono respinti da Skorupski. Ritmi alti e continui capovolgimenti di fronte: Dia non arriva per pochi centimetri su un assist di Bonazzoli, poi è Sansone a presentarsi davanti a Sepe dopo una veloce ripartenza: ma il suo tiro termina sopra la traversa. Al 37' è ancora Sansone a creare scompiglio nella difesa granata: conclusione mancina che si perde a pochi centimetri dal palo. Tra il numero dieci rossoblù e il portiere granata si gioca una gara nella gara: ad un minuto dall'intervallo Sepe si supera, respingendo una sua conclusione a colpo sicuro. Azione nata da un retropassaggio sbagliato di Dia. La ripresa inizia con una doppia occasione per il Bologna nel giro di due minuti: De Silvestri e Soriano (neo entrati) sfiorano il palo con due colpi di testa ravvicinati. Al sesto i rossoblu raccolgono i frutti della loro pressione: Sansone viene steso in area da Gyomber e si procura un calcio di rigore; dal dischetto Arnautovic spiazza Sepe e segna il terzo gol in campionato. La Salernitana non si scoraggia e continua ad attaccare. Nicola inserisce Candreva, che nel finale è il protagonista dell'azione che porta al pareggio: l'ex laziale calcia dall'interno dell'area di rigore, trovando la respinta di Skorupsky; sulla ribattuta si getta Dia, che da pochi metri insacca. E' l'ultima emozione della gara.

Bologna-Salernitana, tabellino e statistiche