Serie A, Lazio-Napoli: dirige Sozza. Udinese-Roma: Maresca

ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della quinta giornata del campionato di Serie A. Tre gli anticipi: alle 15 di sabato in campo Fiorentina-Juventus, affidata a Doveri. A seguire il derby Milan-Inter (Chiffi) e in serata Lazio-Napoli (Sozza). Domenica, alle 20.45, Udinese-Roma, diretta da Maresca. Tre anche i posticipi del lunedì: Monza-Atalanta (Sacchi), Salernitana-Empoli (Abisso), Torino-Lecce (Volpi).