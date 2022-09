Serie A, è un sabato da Premier League

Mettiamoci comodi e prepariamoci anche psicologicamente: sta per cominciare una maratona - a modo suo “storica” - alla quale nessuno, persino chi la guarderà dinnanzi ad un televisore, ha mai vissuto. E chi dovrà affrontarla, dai giocatori in su e in giù, servirà un fisico bestiale. Si parte subito, e questi sono “strappi” che possono far male, con un sabato all’italiana che sa di Champions League: e nello spettacolo più trascinante di questo weekend, si sente il profumo d’un calcio inebriante che va da Fiorentina-Juventus a Milan-Inter e si chiude con Lazio-Napoli, in una giornata emotivamente surreale. Un sabato da Premier, anzi un sabato che oggi neanche la Premier può permettersi: le partite più belle di tutta l’Europa si giocano a casa nostra.

Lavorare diverte Nell’orizzonte terso di quest’autunno in cui c’è il rischio di vedere cadere qualche foglia di fico, si scorgono già le facce stravolte dal sudore e dalle smorfie di chi, dovendo sopportare persino 17 partite in 71 giorni, sistema nella propria agenda mnemonica le strategie spicciole per uscire dal tunnel, evitando che l’acido lattico ne ritocchi i connotati. È un calcio folle, reso tale dal Mondiale del Qatar che rimane una ferita sanguinante, e in un calendario così gonfio da far esplodere testa e cosce muscolose, vanno sistemate qui e lì gli anticorpi per lo stress che non può essere solo fisico e finirà per “soffocare” il cervello. Da questo sabato 3 settembre e sino al 13 novembre, prima che il pallone venga adagiato a bordo campo (o al di qua del divano del salotto buono) ed i rimpianti si trasformino in dolore, l’Italia del calcio se ne andrà a spasso tra i giardini di casa e quelli d’un Vecchio Continente che diventerà, inevitabilmente, la lente di ingrandimento di pregi e difetti e trasformerà ogni respiro in urla o viceversa: si passerà dal campionato alla Champions o all’Europa League o alla Conference praticamente senza soluzione di continuità, si galleggerà in questa dimensione innaturale evitando di trattenere il respiro, si fingerà di riposare tra il 18 settembre e il primo ottobre, consapevoli che in centinaia se ne andranno in giro per il Mondo, perché la Patria chiamerà e la sosta non sarà altro che una bugia del pacchetto «tutto compreso». Lazio, Milinkovic suona la carica: "Col Napoli serve più cattiveria"

La gestione In questo gigantesco tour de force, nel quale la zavorra diventerà (fatalmente) il risultato, gli allenatori avranno il dovere di gestire le forze e quindi le energie dei giocatori, abbandonarsi (inevitabilmente) al turn over per riuscire a distillare il minutaggio con sapienza, si ritroveranno (indiscutibilmente) prigionieri di uomini-chiave ai quali sarà impossibile rinunciare; scopriranno di dover fronteggiare anche altro, ad esempio, quel saliscendi dagli aerei, gli spostamenti, l’insidia di qualche acciacco di cui già si è avuta percezione, e poi adagiarsi in poltrona per starsene con le mani giunte. Senza mischiare il profano con il sacro, il calcio resta quello che è, un volano di sentimenti che non riesce a guardare oltre il 91', vive di luce riflessa in una partita, si alimenta di vittorie, rifiuta (quasi) il pareggio e si immalinconisce o si irrita dinnanzi ad una sconfitta. È così ovunque e chi se ne frega se dall’altra parte se la passano male, meglio così. Fiorentina-Juventus, il muro viola è pronto all'urto