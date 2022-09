Diretta Spezia-Bologna ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

LA SPEZIA - Ancora alla ricerca del primo successo stagionale in campionato e reduce dal pareggio con la Salernitana, il Bologna di Sinisa Mihajlovic , a quota due in classifica dopo le prime quattro giornate, fa visita allo Spezia di Gotti , sconfitto dalla Juve nell'ultimo turno infrasettimanale, ma con quattro punti raccolti sin qui. Per quanto riguarda i confronti diretti tra le due squadre, sono 3 - su 5 precedenti - le affermazioni rossoblù : l'ultima vittoria dei padroni di casa risale al novembre del 2020, quando terminò con il punteggio di 4-2.

Dove vedere Spezia-Bologna in tv e in streaming

Spezia-Bologna, gara valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 15 all'Alberto Picco, sarà visibile in diretta esclusiva streaming su DAZN. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Spezia-Bologna, le probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, S.Bastoni, Reca, Gyasi, Nzola. All. Gotti. A disp. Zoet, Zovko, Sala, Hristov, Beck, Ellertsson, Sher, Agudelo, Strelec, Sanca. Indisponibili: Verde, Maldini, Ekdal, Nguiamba, Ferrer, Amian. Squalificati: -

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumì; Kasius, Ferguson, Moro, Soriano, Lykogiannis; Arnautovic, Sansone. All. Mihajlovic. A disp. Bardi, Bagnolini, Posch, Sosa, Bonifazi, De Silvestri, Dominguez, Schouten, Aebischer, Cambiaso, Vignato, Orsolini, Zirkzee, Barrow. Indisponibili: - Squalificati: -

Arbitro: Giua di Olbia.

Guardalinee: Mokhtar e Sechi.

IV uomo: Perenzoni.

Var: Banti.

Avar: Galetto.

