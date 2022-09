Cremonese-Sassuolo 0-0: Alvini conquista il primo punto in Serie A

Il lunch match tra Cremonese e Sassuolo termina 0-0. Alvini e Dionisi guadagnano un punto a testa: il primo per i padroni di casa, ora a quota 1 in classifica dopo quattro ko; il sesto per gli ospiti. Non sono mancate le occasioni, tra le reti di Dessers e Pinamonti annullate per fuorigioco e un paio di parate decisive di Radu . La sensazione è che alla fine il pareggio sia il risultato corretto, nonostante il Sassuolo abbia provato maggiormente a strappare l'intera posta in palio. L'assenza di gol invece sorprende, ma evidenzia i pochi errori dei reparti difensivi.

Dessers segna in fuorigioco, Kyriakopoulos spreca

Partita subito viva e vivace: nei primi dieci minuti si distinguono Zanimacchia da una parte e Thorstvedt dall'altra. Al 13' ghiotta occasione per Ghiglione che entra bene in area per poi mancare l'appuntamento con il pallone. Con inserimenti dalla sinistra e dalla destra nell'area dei padroni di casa, Kyriakopoulos e Toljan hanno la possibilità di pungere la Cremonese, ma sbagliano sul più bello. Al 33' non sbaglia Dessers che piazza il pallone alle spalle di Consigli, però il gol viene annullato per fuorigioco. Il ritmo si mantiene alto fino alla fine del primo tempo, ma il risultato non si sblocca.

Gol annullato anche a Pinamonti, ad entrambe le squadre manca il guizzo

Ad inizio secondo tempo Thorstvedt diventa il primo ammonito del match e qualche minuto dopo è costretto a lasciare il campo per Matheus Henrique. La partita sembra sempre sul punto di sbloccarsi: prima Dessers e poi due volte Pinamonti si rendono pericolosissimi. Anche a quest'ultimo viene annullato un gol per fuorigioco. Al 61' Castagnetti e Quagliata prendono il posto di Zanimacchia e Valeri. Sassuolo vicinissimo al vantaggio con Laurienté, fermato da un'ottima parata di Radu. Al 72' ci prova anche Frattesi, ben contrastato dalla difesa di casa. Continuano le sostituzioni: Frattesi, Kyriakopoulos, Okereke e Dessers lasciano il posto a Harroui, Ayhan, Tsadjout e Buonaiuto. Il penultimo riceve subito un cartellino giallo. Per gli ultimi minuti Dionisi lancia anche Alvarez al posto di Laurienté; Alvini risponde con Ciofani per Pickel. L'ultimo spezzone di gara è il più brutto e ruvido: accompagna solo gli spettatori verso il triplice fischio che sancisce lo 0-0.