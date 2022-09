Diretta Monza-Atalanta ore 18.30: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

MONZA - L'Atalanta per spiccare il volo; il Monza per provare a muovere la classifica. La sfida tra i brianzoli e i nerazzurri accende la quinta giornata di campionato. Gli uomini di Gasperini possono approfittare della battuta d'arresto della Roma per volare in testa alla classifica. Ma il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti con l'emergenza: alla lesione alla coscia sinistra subita nel turno infrasettimanale da Zapata, con stop di due o tre settimane, si è aggiunto il fastidio al ginocchio sinistro lamentato da Muriel, rimasto fuori dai convocati. In casa Monza, Stroppa si dice fiducioso: "Sono sicuro che faremo molto bene, perché la qualità si è alzata. Per me il lavoro è iniziato due giorni fa - spiega il tecnico dei biancorossi -. Sono assolutamente soddisfatto del mercato, la squadra mi piace e mi sto divertendo. Non mi tolgo dalle responsabilità di quel che è successo, ma nel percorso fatto sin qui cancellerei solo Napoli, perché è stata una partita non all'altezza a livello caratteriale. Ora con i nuovi innesti la squadra si è completata e chi è arrivato ha contribuito a dare consapevolezza a chi c'era. Stiamo lavorando molto bene".