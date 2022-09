Diretta Salernitana-Empoli ore 18.30: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

SALERNO - Alle ore 18.30, allo stadio Arechi, la Salernitana ospita l'Empoli nel posticipo della 5ª giornata del campionato di Serie A. I granata di Davide Nicola, dopo il ko all'esordio in casa contro la Roma (1-0), hanno pareggiato 0-0 alla Dacia Arena contro l'Udinese prima di battere con un netto 4-0 la Sampdoria tra le mura amiche e fermare sull'1-1 il Bologna al Dall'Ara. I toscani di Paolo Zanetti, invece, cercano ancora la prima vittoria del campionato. Dopo la sconfitta di misura al debutto contro lo Spezia, Vicario e compagni hanno inanellato tre pareggi consecutivi contro Fiorentina (0-0), Lecce (1-1) e Verona (1-1).

Salernitana-Empoli: come vederla in tv e in streaming

Salernitana-Empoli, posticipo della 5ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Arechi di Salerno e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN.

Le probabili formazioni di Salernitana-Empoli

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Kastanos, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.

A disposizione: Fiorillo, Bradaric, Daniliuc, Sambia, Vilhena, Botheim, Valencia, Capezzi, Motoc, Iervolino, De Matteis, Pirola, Piatek.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Lammers. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Perisan, Ujkani, De Winter, Cacace, Grassi, Haas, Ekong, Guarino, Akpa Akpro, Pjaca, Walukiewicz, Fazzini, Degli Innocenti.

ARBITRO: Abisso di Palermo.

GUARDALINEE: Lo Cicero e Pagliardini.

IV UOMO: Rutella.

VAR: Marini.

AVAR: S. Longo.

