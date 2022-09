Serie A, Lazio-Verona 2-0: Immobile e Luis Alberto show

ROMA - La Lazio torna a vincere in campionato. Lo fa grazie ai suoi campioni: assist di Milinkovic, gol di Immobile. Poi nel finale il raddoppio di Luis Alberto che entrato dalla panchina nella ripresa ha cambiato di fatto il volto ai biancocelesti guidandoli al successo contro il Verona. Non è stata però una partita facile per la squadra di Maurizio Sarri che, forse affaticata per il match di Europa League contro il Feyenoord, ha dovuto attendere oltre un'ora prima di sbloccare il risultato. Poi l'assist geniale di Milinkovic (altra partita sontuosa per il serbo) e il fiuto del gol di Immobile, che di testa ha sbloccato il risultato, firmando il suo 185° gol in Serie A. L'unico rammarico per la Lazio è forse quello di non aver chiuso prima la gara (ci ha pensato Luis Alberto a fissare il 2-0 finale) ma Montipò ha compiuto diversi interventi di grande classe che di fatto hanno impedito ai capitolini di aumentare il vantaggio prima del 95'. Grazie a questo successo, comunque, i biancocelesti salgono al sesto posto, a quota 11 in classifica, a -1 dall'Inter. Per il Verona un ko amaro che lascia la squadra di Cioffi a quota 5.

Le scelte di Sarri e Cioffi Sarri sceglie per la prima volta Casale (proprio contro la sua ex squadra) e Marcos Antonio dal 1’ al posto di Romagnoli (in panchina) e Cataldi (squalificato). A centrocampo torna titolare, rispetto al match contro il Feyenoord, anche Milinkovic Savic con Basic a completare il reparto. In attacco confermato il tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Il Verona di Cioffi, invece, si schiera inizialmente con il 3-4-1-2 con Lazovic a supporto di Lasagna ed Henry, riferimenti nel reparto offensivo. Palo di Basic, traversa Henry Nei primi 10' la Lazio prende il controllo del centrocampo grazie a un Milinkovic subito in partita (premiato prima del fischio d'inizio del match per il traguardo raggiunto delle 300 presenze con la maglia della Lazio) ma la difesa del Verona non si fa sorprendere chiudendo con precisione tutti gli spazi. La prima occasione del match comunque è per i biancocelesti, con Marusic, che al 18' dalla distanza prova il tiro di potenza ma il pallone finisce di poco (con deviazione) sopra la traversa. Passa solo 1' ed è Felipe Anderson ad avere il pallone giusto in area ma il suo destro termina alto. Il Verona però non sta a guardare e con Lasagna crea una buona opportunità in contropiede ma la sua conclusione è troppo debole e finisce sul fondo. Al 27' la Lazio è di nuovo pericolosa dalla distanza con Basic che lascia partire un sinistro a mezza altezza fortissimo ma Montipò si distende con un grande riflesso deviando sul palo e salvando di fatto il risultato. Al 36' primo cambio per Cioffi che deve sostituire Veloso (infortunato): al suo posto c'è Tameze. La Lazio nonostante i ritmi non altissimi riesce comunque a creare buone occasioni e al 43' è Lazzari ad avere il pallone giusto per il vantaggio ma il suo destro, dopo essere entrato in area, termina sul fondo. Il Verona risponde colpo su colpo e al 46' con Henry, sugli sviluppi di un corner, va vicino al gol ma la conclusione dell'attaccante finisce sul fondo dopo aver toccato la parte alta della traversa.