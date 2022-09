Diretta Empoli-Roma ore 20.45: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

EMPOLI - A chiudere la 6ª giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo tra Empoli e Roma in programma al Castellani. I giallorossi, dopo una partenza sprint, sono caduti in casa dell'Udinese. Un netto 4-0 al quale ha fatto seguito il ko anche nell'esordio stagionale in Europa League sul campo del Ludogorets. Le sconfitte di Udine e Razgrad bruciano ancora, pertanto la formazione di Mourinho dovrà subito cercare di dimenticarle e tornare al successo anche in vista della sfida di giovedì contro l'HJL Helsinki nel secondo turno di coppa. L'Empoli, invece, è reduce da quattro pareggi consecutivi. I toscani di Paolo Zanetti, dopo la sconfitta all'esordio sul campo dello Spezia (1-0), hanno fatto 0-0 contro la Fiorentina, 1-1 contro Lecce e Verona e 2-2 contro la Salernitana.