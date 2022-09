Spalletti salta Milan-Napoli. Juve a Monza senza Allegri, Cuadrado e Milik: le decisioni del Giudice Sportivo

ROMA - Il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata Luciano Spalletti, allontanato dal campo durante la gara tra Napoli e Spezia per doppia ammonizione. Il tecnico toscano sarà dunque costretto a saltare il big match di San Siro contro il Milan di Pioli, mentre il Napoli dovrà pagare un'ammenda di 2000 euro "per avere i suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato nel recinto di gioco una bottiglietta di plastica semipiena". Una giornata anche a Massimiliano Allegri, Juan Cuadrado ed Arkadiusz Milik, che salteranno la sfida di campionato col Monza dopo il controverso finale della sfida casalinga pareggiata 2-2 contro la Salernitana. L'allenatore bianconero ha ricevuto inoltre un'ammenda pari a 15mila euro, mentre il club dovrà pagare 5000 euro "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere un proprio collaboratore, non inserito in distinta, al rientro negli spogliatoi, rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose".