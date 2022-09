Diretta Salernitana-Lecce ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

SALERNO - Ad aprire la 7ª giornata del campionato di Serie A sarà l'anticipo in programma stasera alle ore 20.45 all'Arechi tra Salernitana e Lecce. I granata di Davide Nicola, reduci dal pareggio con polemiche contro la Juve, hanno inanellato una striscia di cinque risultati utili consecutivi (quattro pareggi e vittoria per 4-0 contro la Sampdoria in casa) e non hanno intenzione di fermarsi. Dall'altra parte del campo, invece, ci sarà un Lecce ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. I salentini di Marco Baroni, infatti, fin qui hanno collezionato tre ko (Inter, Sassuolo e Torino) e altrettanti pareggi per 1-1 (Empoli, Napoli e Monza).