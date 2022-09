Diretta Spezia-Sampdoria ore 18: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

LA SPEZIA - Tutto pronto per il derby ligure tra lo Spezia di Gotti e la Sampdoria di Giampaolo. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta, maturata nel finale, sul campo del Napoli. Gli ospiti dalla battuta d'arresto casalinga contro il Milan. "E' difficile e lo sarà sempre di più per tutte definire i sistemi di gioco - ha detto alla vigilia il tecnico dello Spezia Gotti - siamo abituati a vedere squadre che costruiscono a tre e difendono a quattro ed il numero dei giocatori nei vari reparti cambia anche in relazione al solo utilizzo delle caratteristiche. Ci sono cose sovrapponibili che abbiamo preparato la scorsa settimana per Napoli e riattuabili domani". Per l'allenatore della Sampdoria Giampaolo la sfida "con lo Spezia sarà una partita pesante e molto importante". Il tecnico non sarà in panchina per la squalifica e al suo posto ci sarà il vice Francesco Conti. "La fiducia devo guadagnarla io attraverso i risultati. Quotidianamente. Non godo di bonus, né io né nessun altro allenatore".