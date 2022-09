Diretta Udinese-Inter ore 12.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

UDINE - Il lunch match della 7ª giornata del campionato di Serie A mette di fronte alla Dacia Arena Udinese e Inter. I friulani hanno iniziato alla grande la stagione e stazionano nelle zone alte della classifica. Dopo il ko in rimonta al debutto al Meazza contro il Milan (4-2), la squadra di Sottil ha inanellato una striscia di cinque risultati utili consecutivi pareggiando 0-0 in casa contro la Salernitana e battendo una dietro l'altra Monza (2-1), Fiorentina (1-0), Roma (4-0) e Sassuolo (3-1). I nerazzurri di Simone Inzaghi, invece, dopo un inizio al rallentatore, sembrano aver trovato la quadra e sono reduci dalle vittorie contro Toro, in campionato, e Viktoria Plzen, in Champions League. Sono già due le sconfitte incassate in questi primi sei turni dall'Inter, con Lautaro e compagni che si sono arresi a Lazio (3-1) e Milan (3-2).