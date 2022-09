Diretta Milan-Napoli ore 20.45: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

MILANO - Big match al Meazza dove, alle 20.45, Milan e Napoli si affrontano nel posticipo della 7ª giornata del campionato di Serie A. A San Siro è sfida tra le prime della classe, con le formazioni di Pioli e Spalletti che hanno iniziato alla grande la stagione. I campioni d'Italia sono ancora imbattuti e fin qui hanno collezionato quattro vittorie (Udinese, Bologna, Inter e Sampdoria) e due pareggi (Atalanta e Sassuolo). In settimana, poi, è arrivato il successo in Champions League contro la Dinano Zagabria (3-1). Percorso praticamente identico per gli azzurri che, inoltre, hanno anche ottenuto la seconda vittoria in altrettante sfide di Champions League superando in settimana i Rangers a Ibrox con un netto 3-0. Il Milan ha perso le ultime due partite casalinghe di campionato contro il Napoli, entrambe con il punteggio di 1-0; solo nel 1979 i rossoneri sono arrivati a tre sconfitte interne consecutive contro i partenopei in Serie A, mai a tre sfide di fila senza reti.