Cremonese-Lazio diretta: ora LIVE la partita di oggi

13:50

I precedenti di Cremonese-Lazio

Cremonese e Lazio non si affrontano in Serie A dal 24 marzo 1996, quando a Cremona ebbero la meglio i padroni di casa: 2-1 con doppietta di Tentoni e gol di Negro. La Cremonese ha vinto quattro partite contro la Lazio in Serie A (3N, 7P), contro nessuna squadra ha fatto meglio (quattro successi anche con Ascoli e Padova) – quella biancoceleste è anche l’avversaria contro cui i grigiorossi hanno realizzato più gol nel massimo campionato (16).