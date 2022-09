De Ketelaere contro Kvaratskhelia, le baby stelle di Milan-Napoli

Kvaratskhelia, vanto dell’est

Khvicha Kvaratskhelia, sarà l’aria, s’è spinto oltre e con una straordinaria maschera da scugnizzo ha cominciato a dribblare anche il vento: ma i fenomeni hanno percezione delle attese, sanno come assecondarle, e per dare un senso definito ci ha aggiunto quattro gol e due assist, così da accontentare pure gli amanti delle statistiche. De Ketelaere ha richiesto un investimento robusto, 35 milioni, comunque assai distante dalle follie a cui il football ci ha abituato; Kvaratskhelia s’è trasformato, in fretta, da mistero in affare praticamente ineguagliabile, si direbbe il colpo dell’anno (e mica solo di quello in corso), perché con i dieci milioni serviti al Napoli per prendersi il georgiano si riesce a discutere in genere di cianfrusaglie. De Ketelaere è un calciatore multitasking, come suggerisce la sua brevissima storia: sta dietro le punte, fa la mezzala o l’interno, va a sistemarsi largo e diventa una soluzione pure da «falso nove», sta cercando una strada che troverà, perché chi ha i piedi buoni ha pure capacità sensitive che l’aiutano ad evitare i dossi. Kvara pare non indugi in deviazioni, semmai gli dà gusto andarsene per divagazioni: attacca da sinistra, poi sterza, una o due o tre volte, va sul fondo oppure dentro al campo, insegue «tiraggiro» che dalle parti di Napoli vengono bene, sa irridere ma non per il gusto di farlo, semmai per il desiderio di vincere. Milan-Napoli non è ancora uno spartiacque però è una sfida-scudetto che appartiene a due ventunenni, gemelli diversi di quest’epoca, figli legittimi e naturali di un’idea analoga che appartiene alle società, fotografia di una cultura che sta dentro chi orienta la filosofia dei club e di chi poi le realizza: all’uno e all’altro la sorte ha concesso come «maestri» allenatori in perenne evoluzione, esploratori di nuovi universi che sfruttano la didattica d’un calcio del quale si impadroniscono persino attraverso la sperimentazione. Ma stasera, in un Milan-Napoli che ha segnato i favolosi anni ‘80 e può diventare pure il poster di questa stagione che in maniera possente sa di loro, De Ketelaere e Kvaratskhelia resteranno terribilmente soli, abbracciati al proprio estro, a quell’intelligenza che pare (già) fuori dal comune: sembrano esponenti rari d’un calcio che trascina la fantasia al di là della umana immaginazione e possono persino diventare immediatamente unici.