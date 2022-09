Mourinho e Sarri squalificati per una giornata. Di Maria salta due turni

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea in merito alle partite dell'ultimo turno disputato nel campionato di Serie A: Mourinho e Sarri sono stati squalificati per una giornata, Di Maria invece salterà due giornate. Il calciatore argentino della Juve è stato squalificato per due turni "per avere, al 41° del primo tempo, in reazione ad un fallo subito durante un'azione di gioco, colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive".

Mourinho e Sarri, una giornata di squalifica Come riporta il comunicato della Lega, Mourinho è stato squalificato per una giornata "per essere, all'11° del secondo tempo, entrato indebitamente sul terreno di gioco inveendo contro un calciatore della squadra avversaria, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Un turno di squalifica anche per Sarri: il tecnico della Lazio era stato già diffidato ed è giunto alla sua quinta sanzione.

Multa al Milan per cori contro i napoletani Multa di 15 mila euro al Milan "per avere i suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria". Si legge nel comunicato diramato dalla Lega di A in merito alla sfida Milan-Napoli di domenica sera. Il club rossonero è stato sanzionato anche per un lancio di bottiglietta in plastica semipiena sul terreno di gioco al 10' del secondo tempo e di un accendino e una moneta nel recinto di gioco.