Fino alla sosta senza respiro: il calendario delle big di Serie A

ROMA - Un tour de force mai visto, come del resto mai si era visto un Mondiale in inverno. Sarà un calendario trafficato e fitto di impegni quello delle big della Serie A, che dopo la sosta per le nazionali sono pronte a tornare in campo e a giocare quasi ininterrottamente fino alla prossima lunga pausa, in concomitanza con la Coppa del Mondo in Qatar che scatterà il 20 novembre e si concluderà con la finale del 18 dicembre. Ben 12 gare in 43 giorni per le italiane protagoniste nelle coppe europee, dal Napoli capolista e impegnato in Champions League come Inter, Milan e Juventus fino a Roma e Lazio in corsa in Europa League e alla Fiorentina che disputa la Conference League. Ad avvantaggiarsi delle loro 'fatiche' potrebbero essere le sorprendenti Atalanta e Udinese, seconda e terza in classifica che non hanno impegni europei anche se i friulani (come il Torino nono in classifica) scenderanno in campo a metà ottobre nei sedicesimi di Coppa Italia (contro il Monza l'Udinese e contro il Cittadella i granata). Ecco il calendario delle prime dieci della classifica...