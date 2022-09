Nuovo stadio, Inter e Milan concordi: "Non aumenteremo il costo dei biglietti"

Prosegue il dibattito pubblico del nuovo stadio che ospiterà Inter e Milan in futuro. Non sarà più quello proposto da Populous ("La Cattedrale") - "troppo dispendioso", come fatto intendere dal presidente rossonero Paolo Scaroni - ma un nuovo impianto con location ancora non meglio definito, ipotizzata all'interno dei confini cittadini, oppure a Sesto San Giovanni o, ancora, su terreni private tra Segrate e San Donato.

Inter e Milan concordi sul nuovo stadio: "Non aumenteremo i prezzi d'ingresso" Il nuovo progetto prevede una capienza del nuovo stadio tra i 60 e i 65mila posti. Come ha specificato Mark Van Huuksloot, director of Infrastructure Development dell’Inter: "Cercheremo di riempire l'impianto ad ogni partita. Vogliamo aumentare il livello del corporate hospitality. Questo anche per facilitare la gestione dei prezzi da applicare, evitando grandi aumenti per il pubblico. Sono fiducioso che riusciremo ad accontentare tutti i tifosi». A farli eco, Giuseppe Bonomi, advisor del Milan: "Prevediamo, per incrementare i nostri ricavi, uno spazio discreto, consistente, per la cosiddetta hospitality. Proprio quello spazio permetterà ai due club di fare una politica di prezzi ponderata e volta a una calibrazione dei prezzi stessi. Quindi i nostri tifosi non si devono preoccupare".