Diretta Napoli-Torino ore 15: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

NAPOLI - Il Napoli giocherà oggi alle 15 al Maradona con il Torino con un chiaro intento: difendere il primo posto e l'imbattibilità in Serie A. "Ogni partita è utile a ricordare se siamo forti oppure no", afferma il tecnico partenopeo Spalletti in conferenza stampa. Sono passate quasi due settimane dalla vittoria di San Siro contro il Milan campione d'Italia in carica, però la sensazione di quella squadra tosta, sfrontata e irriducibile è ancora sulla pelle. Ma guai a fermarsi: "Nonostante le Nazionali, ho visto i giocatori presenti con la testa: direi che siamo pronti, stanno tutti bene", sottolinea l'allenatore azzurro che aggiunge: "Tutti avranno spazio. Dire che uno è titolare e l'altro riserva non è corretto". Esempio pratico: "Raspadori o Simeone? Sono sicuro che giocheranno entrambi: un titolare da 60 e uno da 30". Senza specificare chi e quanto. Non chiede tanto, Ivan Juric. Il tecnico del Toro vorrebbe per una volta badare al sodo del risultato senza troppi fronzoli. È questo uno dei messaggi che ha lanciato alla sua squadra: "Voglio che la mia squadra continui a giocare e a cercare di migliorarsi, anche se sappiamo che il Napoli ha forza fisica, un passo allucinante e un gioco veramente bello. Mi piacerebbe per una volta fare risultato prima di tutto». Poi avverte: "Ci manca malizia, furbizia. Ma dobbiamo migliorare nella capacità di portare dalla nostra parte gli episodi".