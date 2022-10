Diretta Inter-Roma ore 18: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

MILANO - Inter-Roma è il big match dell'8ª giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano al match contro i giallorossi dell'ex José Mourinho reduci dal pesante ko di Udine che ha minato le certezze interiste. Un impegno importante, oltre a quello con il Barcellona, in programma martedì in Champions League, che molto dirà sulla stagione dell'Inter e sul futuro del tecnico, Simone Inzaghi, in bilico con tre sconfitte nelle prime sette giornate di campionato, alle quali si aggiunge lo scivolone europeo contro il Bayern Monaco. La Roma sbarca a San Siro desiderosa di riscattare l'ultimo ko in campionato contro l'Atalanta. I giallorossi di José Mourinho, squalificato, cercheranno di tornare a vincere nella Milano nerazzurra dopo ben 5 anni: i tre punti contro l'Inter a San Siro mancano dalla stagione 2016/17, quando la Roma vinse 3-1 con Nainggolan protagonista del match con una doppietta.