Diretta Empoli-Milan ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

EMPOLI - Il Milan campione d'Italia scende in campo ad Empoli per chiudere il programma il sabato dell'8ª giornata di campionato, match importante per i rossoneri dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli prima della pausa nazionali. Stefano Pioli riabbraccia Rafa Leao ed Ante Rebic per rinforzare un attacco che sarà ancora sulle spalle di Olivier Giroud, Milan che però dovrà fare a meno degli infortunati Maignan, Theo Hernandez e anche Messias. In casa Empoli assenze importanti anche per Zanetti ovvero Ismajili e Akpa Akpro ma l'allenatore ha fiducia nei suoi malgrado una settimana complicata di preparazione: "Ci troveremo contro una squadra forte e con grandi calciatori ma non ragioniamo sulle individualità. Non chiedo alla mia squadra di snaturarsi, faremo di tutto per giocarcela".