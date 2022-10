Sassuolo, pokerissimo alla Salernitana. Vince il Monza, pari tra Lecce e Cremonese

La domenica pomeriggio dell'ottava giornata di Serie A si chiude con il totale dominio del Sassuolo sulla Salernitana, che vince con un netto 5-0. Partita senza storia al Mapei Stadium con Dionisi che conquista la seconda vittoria consecutiva e sale a 12 punti, mentre Nicola resta a 7 punti in classifica. Seconda vittoria consecutiva anche per il Monza di Palladino che, dopo la Juve, batte anche la Sampdoria. I blucerchiati di Giampaolo vanno ko al Ferraris per 3-0 e sono ora ultimi con solo 2 punti. Il Monza sale così a 7 punti ed esce dalla zona retrocessione. Infine pareggio con tante emozioni tra Lecce e Cremonese, che si fermano sull'1-1: Alvini è penultimo con 3 punti mentre Baroni sale a quota 7 punti.

Sassuolo-Salernitana 5-0: dominio Dionisi, Nicola ko Sassuolo e Salernitana si affrontano in una sfida che rimarrà nella storia del calcio italiano, con la prima arbitra, Maria Sole Ferrieri Caputi, a dirigere un match di Serie A. Partono meglio i padroni di casa, che si rendono pericolosi con le loro incursioni soprattutto sulla fascia sinistra. La Salernitana prova a reagire ma al 12' il Sassuolo ha già sbloccato la partita: Thorstvedt arriva al limite, passaggio per Laurentiè che calcia e batte Sepe. Il gol carica i neroverdi, che rimangono in avanti e sfiorano anche il raddoppio ancora con Thorstvedt. La Salernitana non riesce a rendersi pericolosa e continua a subire l'offensiva del Sassuolo. Al 38' si scatena Ceide, entra in area e salta Lovato con un tunnel, costretto ad atterrarlo per fermarlo: per Ferrieri Caputi è calcio di rigore. Decisione non facile per la direttrice di gara, ma la sua scelta viene confermata anche dal Var. Dal dischetto si presenta Pinamonti che calcia fortissimo e batte Sepe per il 2-0. Si chiude così il primo tempo. Riparte meglio ancora il Sassuolo, che mantiene il dominio in campo. Al 53' i neroverdi chiudono già la partita con il lancio di Lopez per Alvarez che a sua volta serve Thorstvedt per il 3-0. Al 77' spazio anche per il poker di Harroui in una partita che non ha più nulla da dire e con la Salernitana in totale confusione. Al 92' segna anche Antiste che firma così il punteggio finale sul 5-0. Vittoria larghissima di Dionisi, blackout totale per Nicola.

Sampdoria-Monza 0-3: Pessina, Caprari e Sensi. Seconda vittoria per Palladino Parte benissimo il Monza, alla seconda partita con Palladino in panchina: all'11' Sensi crossa in area, sponda di Ciurria per Pessina che da due passi trova il tap-in vincente e sblocca la partita. La Sampdoria non riesce a reagire e il Monza sfiora anche il raddoppio al 29' ci prova Rovella da fuori area ma Audero respinge. Reazione dei blucerchiati nel finale con Gabbiadini e Duricic. Nei minuti di recupero del primo tempo Rincón cade in area e l'arbitro Ayroldi fischia calcio di rigore. Dopo le proteste del Monza e un check al Var la decisione viene però annullata. Si chiudono così i primi 45 minuti. Nella ripresa la Sampdoria non riesce a reagire e il Monza ne approfitta: al 67' cross di Ciurria deviato di testa da Colley, la palla finisce nella zona di Caprari che con una fantastica mezza rovesciata batte Audero e firma il 2-0. Blucerchiati senza idee e incapaci di reagire mentre i biancorossi mantengono il controllo e sfiorano addirittura il tris con Gytkjaer e D'Alessandro. Nel finale spazio anche per il tris firmato dall'ex Sensi. Finisce così la partita: momento d'oro per il Monza di Palladino alla seconda vittoria mentre è un incubo per la Sampdoria di Giampaolo che si ritrova all'ultimo posto.