Milano-Roma, una rivalità che vive solo nel calcio

Non voglio discutere il risultato di Inter-Roma, ma mi diverte segnalare che oggi, soltanto nel calcio, è rimasta la rivalità tra Roma e Milano e Inter-Roma è una punta massima di questa rivalità. Ho detto che volevo discutere di tutt’altro e faccio due considerazioni. C’è una vecchia canzone in romanesco che dice: “Portame a Roma e me farai felice”. Però, come molti romani stanno bene da anni a Milano anche molti milanesi vivono altrettanto bene a Roma. Il calcio ha una formula ideale che è il pareggio. In questi casi, nei casi cioè di intere città che si confrontano, forse il pareggio, almeno qualche volta, risolve i problemi. Sono affascinato dalla capacità che ha Dybala di stare sui giornali comunque. È sui giornali se è in forma; è sui giornali se ha un leggero mal di testa; è sui giornali se forse va via; è sui giornali se certamente rimane. Talvolta penso che Dybala, sotto mentite spoglie, scriva per qualche giornale sportivo. Saluto e faccio molti auguri a Maria Sole, la prima donna arbitro in serie A. Andrà sicuramente bene, ma già si dice che altre donne diventeranno a breve arbitri. O si può dire “arbitre”?