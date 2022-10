Diretta Milan-Juve ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

MILANO - Il big match della nona giornata di Serie A va in scena al Giuseppe Meazza: il Milan, campione d'Italia in carica ed attualmente quarto in classifica a pari punti con la Lazio a quota 17 (a -3 dalla coppia di testa formata da Atalanta e Napoli), ospita la Juventus dell'ex Massimiliano Allegri distante quattro lunghezze e tornata al successo - bissato in Champions con il Maccabi - nell'ultimo turno contro il Bologna, dopo i deludenti pareggi con Fiorentina e Salernitana e il clamoroso ko a Monza. Sorridono ai bianconeri i precedenti nel massimo campionato italiano: su 221 confronti, infatti, sono state 87 le vittorie esterne del club torinese contro le 63 affermazioni meneghine, cui si aggiungono 71 pareggi.