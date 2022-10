Serie A, tutte le probabili formazioni della 9ª giornata

Parte forte la 9ª giornata di Serie A, con Sassuolo-Inter alle 15 e il big match del Meazza tra Milan e Juventus al Giuseppe Meazza alle ore 18. Gli anticipi del sabato saranno invece chiusi in prima serata dalla sfida tra il Bologna, recentemente affidato a Thiago Motta, e la Sampdoria, con un altro un altro ex nerazzurro, Dejan Stankovic, al debutto in panchina. Il Napoli capolista di Spalletti, domenica, fa visita alla Cremonese, la Roma invece - reduce dal ko in Europa League col Betis - ospita all'Olimpico il Lecce. Il posticipo del lunedì sarà la delicata trasferta della Lazio al Franchi di Firenze.