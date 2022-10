La Juve vale due Milan: la sfida degli stipendi è da non credere!

MILANO - Cresce l'attesa per il big match della nona giornata di campionato che metterà di fronte Milan e Juventus. I due club storici del calcio italiano stanno attraversando un periodo diametralmente opposto, con i rossoneri campioni d'Italia in carica che hanno interrotto lo scorso anno un lungo digiuno e i bianconeri reduci dalla prima stagione senza trofei dopo un decennio di autentico dominio: file de rouge, per entrambi, è la politica di contenimento dei costi attuata dalle due dirigenze, fondamentale per far fronte alle perdite di bilancio in larga parte enfatizzate dalla pandemia di Covid-19 esplosa in Italia nei primi mesi del 2020. Nonostante ciò, è ancora ampia la forbice: il monte ingaggi per l'intera rosa del Milan, infatti, non arriva a 56 milioni netti (55,9 per la precisione); viaggia a velocità doppia, invece, la Juventus, vicina ai 100 (97,3).