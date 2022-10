Fiorentina, Terracciano spicca il volo fino al 2025

FIRENZE - Se in una futura edizione di un’enciclopedia illustrata ci fosse la necessità di scegliere una foto che sintetizzasse a dovere il concetto di «meritocrazia», probabilmente i compilatori non avrebbero alcun problema a scegliere il volto di Pietro Terracciano, il portiere partito dalle retrovie che con il lavoro, la pazienza e un’indubbia dose di qualità si è guadagnato i gradi di titolare della Fiorentina. Sconfiggendo, al contempo, anche una discreta dose di scetticismo. Si spiega (anche) così il rinnovo fino al 2025 che l’estremo difensore ha sottoscritto ieri con i viola, un prolungamento di due anni rispetto alla scadenza in origine fissata nel 2023 con un ingaggio triplicato che, insieme a una serie di bonus legati alle presenze, porterà il giocatore a guadagnare una cifra vicina al milione di euro (fi no ad oggi il suo salario si attestava sui 300mila euro, molto meno di quanto percepito dal neo arrivato Gollini).

Tanta emozione per Terracciano

Un attestato di stima che la Fiorentina ha voluto portare a termine in tempi brevi (anche se in estate non erano mancati gli attriti con Federico Pastorello, manager del portiere, specie quando sulle tracce del giocatore si erano inserite prima la Lazio e poi il Milan) e che il calciatore stesso ha voluto celebrare su Instagram: «Descrivere l’emozione che provo con poche righe non è semplice: posso solo dire che Firenze è casa mia. Ringrazio la Fiorentina per avermi rinnovato la fi ducia, sia umana che professionale. Da parte mia la promessa di dare tutto me stesso per questi colori». A mettere nero su bianco l’accordo (in ghiaccio già da due settimane) è servito il faccia a faccia che si è svolto ieri alla presenza del dg Barone.

Gli altri nodi

Adesso tocca agli altri tesserati in scadenza nel 2023. Su Saponara e Bonaventura ogni discorso verrà approfondito a ridosso del termine della stagione mentre pare essersi bloccata la trattativa per il prolungamento di Venuti: dopo i primi contatti di agosto, la situazione è in stallo anche perché sulla destra Italiano ha trovato in Terzic una risorsa e perché in Serie B, con la Reggina, Niccolò Pierozzi sta vivendo un’ottima stagione. Sul conto del quarto giocatore in scadenza, Cerofolini, è tutto fatto fi no al 2024.

Niente ritorno di Torreira



Non sembrano infine trovare conferme le voci circa un possibile ritorno in viola di Lucas Torreira. L'uruguaiano, più volte visto a Firenze in questi giorni, sta per acquistare un appartamento nel capoluogo dove si trasferiranno i fratelli e il padre Ricardo, che come già da tempo pianificato hanno intenzione di aprire un'attività commerciale per radicarsi sempre più nel territorio fiorentino. Con l'attuale proprietà, però, pensare a un ritorno del regista dopo le scelte fatte in estate (e le tensioni del giocatore con parte della dirigenza) è ad oggi pura utopia.