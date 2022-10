Diretta Roma-Lecce ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

ROMA - Dopo il ko casalingo contro il Betis incassato in Europa League la Roma si rituffa sul campionato dove cercherà di dare continuità all'ultimo successo conquistato a San Siro contro l'Inter. Ospite dei giallorossi all'Olimpico nel match valido per la 9ª giornata di Serie A sarà il Lecce di Marco Baroni, reduce da tre risultati utili consecutivi (l'ultimo il pari in casa contro la Cremonese). Per il tecnico romanista José Mourinho out Celik oltre ai lungodegenti Wijnaldum, Karsdorp e Darboe mentre tra i salentini resta ai box Bistrovic.