Torino-Empoli 1-1: super rovesciata di Destro e pari di Lukic nel finale

TORINO - Torino ed Empoli fanno1-1 nella nona giornata di Serie A. Entrambe le reti nel secondo tempo: gli ospiti passano avanti al 49' con uno splendido gol in rovesciata di Destro , il pareggio granata arriva al 90' con una deviazione fortunosa di Lukic . Un punto quindi per entrambe le squadre: il Toro interrompe una serie di tre sconfitte di fila, sale a quota 11 punti in graduatoria e si prepara per il derby contro la Juve nel prossimo turno mentre l'Empoli riscatta il ko contro il Milan, va a quota 8 e giocherà contro il Monza al Castellani nella prossima giornata.

Torino-Empoli, 0-0 all'intervallo

Nei primi sei minuti il Toro costruisce due occasioni da gol, prima con Ola Aina e poi con Vlasic, che in diagonale non trova di poco la porta. Il fantasista croato fa ancora paura all'Empoli, al 21' con una conclusione da centro area sulla quale Vicario interviene miracolosamente e, due minuti più tardi, con un colpo di testa in girata che si infrange sul palo. I granata trovano anche la rete del vantaggio grazie al colpo di testa di Miranchuk, ma ci pensa Fourneau, con l'ausilio del Var, ad annullare tutto per un fuorigioco precedente di Sanabria. Al Torino, nel finale di primo tempo, proprio con Sanabria, viene annullato un altro gol per posizione di fuorigioco.

Lukic risponde a Destro: 1-1 il finale

Zanetti all'intervallo mette dentro Pjaca e Destro. Al 49' proprio l'ex attaccante di Roma e Milan raccoglie il cross di Ebuehi e gira in rovesciata beffando Milinkovic-Savic e portando avanti l'Empoli. Al minuto 62 azione prolungata del Toro, con il pallone alto di Lazaro per Sanabria, che gira di testa senza trovare la porta. Finale di gara tutto di stampo granata, che porta tanti uomini in zona Vicario e cerca di creare superiorità con gli ingressi dalla panchina di Ricci, Radonjic e Karamoh. Torino a trazione anteriore, che riesce a trovare negli ultimi minuti la rete del pareggio, grazie al rinvio goffo di Luperto e alla deviazione vincente di Lukic, che con un po' di fortuna mette in porta il pallone dell'1-1 finale.