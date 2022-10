Discussioni in rete sul rigore assegnato dall’arbitro Abisso al Napoli al 26’ e realizzato da Politano contro la Cremonese. Un gol di cruciale importanza per sbloccare il match contro la squadra di Alvini. Una discussione del tutto inutile perché il penalty assegnato al Napoli è nettissimo. Il piede destro di Kvaratskhelia viene a contatto chiaramente con il piede sinistro del difensore Bianchetti. Un intervento che non lascia alcun dubbio sulla corretta decisione dell’arbitro.