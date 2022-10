Nulla s’inventa: si lascia il segno solo studiando

Nel calcio «un tanto al tiro» di Erling Haaland, l’improvvisa sfida tra Udinese e Atalanta ci ha riportato a emozioni e distrazioni che pensavamo di avere esaurito. Improvvisa, perché non era facile immaginare che, già alla nona giornata, avrebbe incarnato un «pareggio» di così alta classifica. È la provincia che non molla, l’eccezione che nobilita e mobilita la regola, la cartoleria all’angolo che resiste allo sbarco dei megastore. La provincia. Laboratorio e scrigno. Lo sport le deve la poesia che i ricchi considerano superflua: salvo quando vi si rivolgono per ricoverare o reclutare rime di talento. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, capace di traslocare dal miglior attacco alla miglior difesa, come riuscì al Milan di Fabio Capello nel triennio 1991- 1994. L’Udinese di Andrea Sottil, verticale e pungente. Artigianato di qualità, aperto al coraggio del mondo che corre. In Friuli tenne bottega Alberto Zaccheroni con il suo 3-4-3, un «sistema» adattato che saldò la cronaca alla storia. Nulla s’inventa: è studiando che i più illuminati lasciano un segno. Alcuni hanno intuito in Giacomo Raspadori qualcosa di Paolino Rossi. Ecco allora sgomitare, dagli scaffali della memoria, il «Real» Vicenza di Gibì Fabbri che, al culmine degli anni Settanta, proprio attorno a Pablito creò una favola, una nicchia. E, sempre a Vicenza, la squadra-martello di Francesco Guidolin: si aggiudicò la Coppa Italia del 1997 e si arrese «solo» al Chelsea di Gianluca Vialli, Roberto Di Matteo e Gianfranco Zola nelle semifinali di Coppa delle Coppe. È a Parma che Arrigo Sacchi semina e Nevio Scala raccoglie. È a Foggia che esplode Zemanlandia. È a Terni che Corrado Viciani sviluppa quel «gioco corto» che i piedi di Leo Messi e Andrés Iniesta avrebbero elevato a capolavoro planetario. Lo scudetto del Verona risale al 1985 e lotta, impavido, con le ragnatele della pigrizia. Lo forgiarono le visioni di Osvaldo Bagnoli e, casualmente o no, la scintilla del sorteggio arbitrale. Per tacere del 4-4-2 «rock ‘n roll» del Chievo di Gigi Delneri, all’alba del Duemila. Una vampata. Ilario Castagner plasmò il Perugia del 1979, imbattuto e secondo. Un inno all’Idea. Nella Pro Patria di Busto Arsizio, a voler riassumere lo spirito dei tempi (1949), strabiliava in allenamento un «certo» Ladislao Kubala, genio magiaro. In rotta con il regime comunista di Budapest e squalificato per diserzione, fi rmò poi per il Barcellona diventandone uno dei simboli più leggendari. E se i sette titoli della Pro Vercelli appartengono alla polvere del Novecento (1908-1922), il terzo posto del Padova di Nereo Rocco, conseguito nel 1958, pulsa di virilità, di passione, di aneddoti. Spunta, dalle pagine di Gigi Garanzini, il consiglio che il Paron diede a Gastone Zanon, incaricato di marcare Sergio Campana, raffinata mezzala del Lanerossi: «Tòchelo un poco». Un poco? Al primo tackle, il futuro presidente del sindacato calciatori venne scaraventato in curva. Rocco si avvicinò al suo «manzo» e gli bisbigliò: «Ciò, te go dito de tocarlo, no de coparlo!». Provinciale un corno. Pane al pane, senza bisogno di traduzione.