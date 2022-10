La Serie A scende in campo per Medici Senza Frontiere

l mondo è ferito da guerre e conflitti, che causano morte e distruzione quando sono in corso, ma continuano a uccidere anche dopo per la mancanza di cure, di cibo o di mezzi di sostentamento. Per portare assistenza medica alle popolazioni colpite dai conflitti, MSF lancia la campagna di raccolta fondi “Mondo ferito”: si possono donare 2 euro con SMS da cellulare, 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al numero 45522, oppure online sul sito msf.it/smssolidale . Nella 10a Giornata di Campionato tutte le squadre di Serie A scendono in campo per sostenere l’iniziativa di Medici Senza Frontiere invitando i tifosi a donare. Tra i testimonial dell’iniziativa Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma e Massimo Ambrosini, ex Capitano del Milan, oggi dirigente e commentatore sportivo.

I fondi raccolti con la campagna andranno a sostegno di 5 progetti di MSF in Ucraina, Afghanistan, Yemen, Nigeria e Italia.

la risposta alla guerra in Ucraina dove è stato allestito un treno adibito a clinica d’urgenza che ha evacuato più di 1.000 feriti dalle città bombardate verso ospedali più sicuri;

la maternità di Khost in Afghanistan, dove uno staff al femminile aiuta a far nascere quasi 2.000 bambini ogni mese e l’unità neonatale è stata più volte sovraccaricata con due o più pazienti per letto;

il centro traumatologico di Mocha in Yemen, dove nel 2021 sono stati effettuati oltre 2.200 interventi chirurgici e assistite oltre 350 donne durante il parto

il centro terapeutico nutrizionale di Maiduguri in Nigeria, dove quest’anno sono stati ricoverati il 50% dei bambini in più rispetto al 2021;

l’azione medico-umanitaria in Italia, dove dall’inizio della guerra in Ucraina hanno trovato riparo migliaia di rifugiati e che continua ad accogliere persone in fuga dalle guerre di tante parti del mondo.