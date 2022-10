Tare all’attacco: “Roma tecnicamente fallita. Conference League la competizione dei perdenti”

ROMA - Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, entra a gamba tesa contro Roma, Milan, Inter e Juventus. Ospite dell'ex calciatore Guglielmo Stendardo, oggi avvocato e docente alla Luiss, il dirigente biancoceleste ha tenuto una lezione dal titolo "Evoluzione del diritto sportivo e dei profili economico-finanziari delle società". Tare ha criticato l'evoluzione del calcio internazionale. "Stiamo guidando una Ferrari che prima o poi si schianterà. Nel calcio si inventano competizioni inutili come la Conference League, che chiamo competizione dei perdenti, o l’Europa League, che non hanno alcun valore per introiti che producono. Inventiamo competizioni in più, anche la Nations League con i nazionali e i calciatori diventano robot. Giochiamo ogni due giorni e mezzo ormai e i calciatori non riescono a recuperare, non è umano. Per generare più introiti, generiamo più problemi. Il calcio ha preso la strada sbagliata", ha dichiarato.