Juve, il non detto di una vittoria

Vlahovic s’è svegliato , e per Allegri è una buona notizia. Ma dire che il suo gol porti la Juve fuori dalla crisi sarebbe una bugia, perché c’è ancora dentro con tutta se stessa. Crisi di condizione fi sica, di qualità tecnica, di gioco e di morale. Se il Torino non ha vinto un derby che ha dominato per almeno tre quarti di gara, è perché la modesta squadra di Juric giocava senza attaccanti e ha mancato almeno quattro occasioni nette in zona tiro. Ma il modo con cui la Juve presidia la sua area di rigore, e soprattutto i suoi immediati dintorni, è imbarazzante, oltre che inverosimile, se rapportato al passato. Aggiungi un centrocampo lento e pasticcione , del tutto incapace di giocare tra le linee senza allungare la palla e perderla, e avrai la misura di un limite invalicabile: una mediana con Locatelli, Rabiot e McKennie non può sostenere partite di vertice, dove sono richiesti un ritmo e una precisione degli scambi ben diversi. Resta l’attacco, dove il centravanti serbo si è ripreso il gol con la caparbietà e l’istinto dei tempi migliori, ma dopo settantaquattro minuti in cui ha mostrato, al pari della sua spalla Kean, quanto ancora acerba e maldestra sia sua la tecnica individuale.

Questo per dire che Allegri può fare sì il gioco delle tre carte, e lasciare in panchina Paredes, peraltro inguardabile ad Haifa, e anche Miretti e Milik. Senza però innescare una svolta che pure sarebbe necessaria, ma che con questo gruppo è un’utopia. Almeno fino a quando Pogba, Chiesa e Di Maria non torneranno insieme nell’ undici titolare. Né è di consolazione sapere che la Juve ha, alla decima giornata, un punto in più dell’anno scorso, ancorché sette reti segnate in meno. Perché crisi era allora, e crisi è adesso. Che poi il rendimento di alcuni bianconeri sia sotto il loro standard abituale è circostanza che deve interrogare l’intero staff tecnico della Signora, soprattutto dopo l’eloquente sfuriata di Andrea Agnelli e l’ancor più eloquente silenzio dell’azionista, John Elkann. C’è una condizione insufficiente e, anche, una vaghezza tattica che non aiuta. Dirlo dopo una vittoria nel derby, che è comunque preziosa, può apparire ingeneroso. Ma le partite non si leggono solo dal risultato, se si vogliono trarre indicazioni per il futuro. Per il futuro serve un investimento specifico su alcuni punti di debolezza dell’assetto bianconero.

In primo luogo il modo di difendere, che è del tutto inadeguato a proteggere la porta di Szczesny, soprattutto sulla copertura delle posizioni di tiro. In secondo luogo il modo di fare possesso palla a centrocampo e tenere alto il baricentro del gioco, senza concedere l’iniziativa agli avversari. Qui i granata hanno dettato legge, ancorché abbiano poi rinunciato ad affondare come avrebbero potuto e dovuto. In terzo luogo la spinta sulle fasce, che è quasi inesistente, impedendo di sfruttare attaccanti come Vlahovic e Kean, meno adatti a triangolare sul breve per gli evidenti limiti tecnici di cui ho già detto. Kostic si è rivelato, anche ieri, un esterno decisamente inferiore alle attese. E Cuadrado, pur sempre generoso, non ha più l’energia per scartare a destra nell’uno contro uno e andare a crossare, come in passato. Ai suoi trentaquattro anni gli riesce più facile convergere all’interno e calciare con il sinistro, con sempre minore fortuna. Questo per dire che l’assortimento è inadeguato alle ambizioni. Ad Allegri e allo staff tecnico si può chiedere di intensificare la preparazione atletica, per compensare i limiti tecnici. Non si può chiedere, però, una rivoluzione. La Juve è il frutto di una strategia societaria ondivaga, che dopo il parziale flop di Ronaldo ha rinunciato a costruire un nuovo ciclo investendo su giovani talenti, puntando invece sugli scarti del ricco mercato delle Leghe Top. Se non vince più, è perché continua ad avere fretta di vincere.