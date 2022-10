Milan, Hernandez premiato per il coast to coast: "Voglio farne altri così"

Il terzino del Milan Theo Hernandez ha ricevuto il premio per il gol più bello dello scorso campionato di Serie A , lo spettacolare coast to coast contro l' Atalanta a San Siro : "Il più bello della mia vita".

Milan, Hernandez: "Ne voglio fare altri anche più belli"

"Il gol contro l'Atalanta è stato importante, oltre che il gol più bello della mia vita - ha spiegato l'esterno francese al Gran Galà del Calcio 2022 -. Ma spero di farne altri, magari ancora più belli". Sulla Francia e il Mondiale: "Ci volevo andare da tanto tempo e ora sto dando il massimo per esserci. La Serie A è un campionato difficile con tante squadre vicine, noi dobbiamo giocare a calcio come sappiamo per confermarci". Il giocatore transalpino si è ambientato alla perfezione a Milano: "Dal primo giorno al Milan la gente ha cominciato ad amarmi, è ciò che mi piace. Io faccio quello che so: giocare e fare felici i milanisti. E vogliamo la seconda stella".