Lecce-Fiorentina 1-1: Kouamé risponde a Ceesay

LECCE - Apre Ceesay e pareggia Kouamé, Lecce-Fiorentina finisce 1-1. Il posticipo che chiude la decima giornata di Serie A regala due gol, uno per tempo: al 43' Gonzalez ruba caparbiamente palla sulla sinistra e serve un rasoterra al centro per Ceesay che anticipa Igor e infila Terracciano da due passi. Ad inizio ripresa però la Viola pareggia: al 48' Nico Gonzalez fa da sponda per Cabral, cross dalla destra per l'incornata di Kouamé che trafigge Falcone. Nel finale il forcing della Fiorentina non sfonda, nonostante il Lecce rimanga in dieci per l'espulsione di Gallo (doppio giallo) in pieno recupero. La squadra di Baroni sale a 8 punti, mentre quella di Italiano raggiunge Salernitana e Monza a quota 10.