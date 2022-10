Serie A, i club chiedono criteri morbidi sulle licenze

Per il 31 ottobre, quando si terrà il prossimo Consiglio, la Federcalcio vuole arrivare all’approvazione delle nuove licenze nazionali. Così ieri, in via Rosellini, si è tenuto un incontro tra le varie componenti, in cui è stato affrontato il capitolo serie A, mentre nel prossimo appuntamento toccherà ai cadetti. Ottenuto, la scorsa settimana, che l’indice di liquidità venga considerato solo come criterio per operare sul mercato, e non più per l’iscrizione al campionato, la massima categoria ha provato a chiedere un ulteriore ammorbidimento dello stesso indice, ma è arrivato lo stop della Figc, che punta a mantenere intatto l’attuale impianto. Ci sono più margini, invece, per non appesantire gli obblighi dei club costretti a ripianare per rientrare nei limiti. Oltre all’indice di liquidità, infatti, ci sono anche quelli relativi al costo del lavoro e all’indebitamento, entrambi rispetto al fatturato. Sforandone un altro insieme a quello per la liquidità, i club dovrebbero coprire una quota supplementare del 25%. Sforandoli tutti e 3, invece, arriverebbe al 50% in più. Evidentemente, si tratta di tecnicismi. Ma la Figc è disponibile ad abbassare quelle quote. Gravina, però, non ha voluto far mancare un avvertimento, ricordando come il calcio italiano sia seduto su una montagna “alta” 2 miliardi di euro. Che, in ogni caso, dovrà essere saldata.