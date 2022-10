La Roma dovrebbe essere prima, la Lazio settima: ecco il motivo

ROMA - La vittoria di misura, o di corto muso, della Roma a Genova contro la Sampdoria ha consentito ai giallorossi di Mourinho di collocarsi in quarta posizione in piena zona Champions. Queste grazie anche al concomitante pareggio a reti bianche all'Olimpico tra Lazio e Udinese. La Roma dello Special One ha dunque 22 punti in classifica, a +1 sui biancocelesti di Sarri e sui friulani di Sottil. Davanti a 23 punti c'è il Milan campione d'Italia, a + 2 l'Atalanta. Capolista il Napoli dell'ex Spalletti, peraltro prossimo avversario della Roma all'Olimpico, che viaggia a quota 26 punti.