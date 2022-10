Juve-Empoli: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Kean?

TORINO - Per la gara con l'Empoli Max Allegri punta su Kean: tocca a lui in attacco e molto probabilmente sarà al fianco di Dusan Vlahovic o, in alternativa, con Milik le cui energie vanno però dosate visti i tanti impegni della Juventus. Serve ancora tempo invece per Chiesa e Pogba: se il secondo, ha dichiarato Allegri, "si è allenato parzialmente, con la squadra ma è dal 23 luglio che non fa un allenamento serio", per quanto riguarda Chiesa "ha svolto finora due allenamenti con la squadra, ha fatto già dei passi avanti e ora serve un collaudo. Organizzeremo un’amichevole apposta proprio per vedere come si muove su tutto il campo". In casa Empoli Zanetti dovrebbe riproporre buona parte della squadra vista contro il Monza. La novità, in mezzo al campo, dovrebbe però essere Marin: "Sta bene e sarà della partita", ha dichiarato il tecnico alla vigilia.