Udinese-Torino: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Beto?

UDINE - L’unico dubbio in casa Udinese riguarda la punta centrale, ma Beto sembra favorito su Success. Fuori lo squalificato (e infortunato) Becao. Nel Torino Juric spera di recuperare Sanabria per la panchina e conferma Pellegri. Rispetto alla Coppa in difesa tornano Djidji e Rodriguez.