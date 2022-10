La Serie A in campo per Save The Children

In questo turno di Campionato il mondo del calcio scende in campo per la campagna Emergenza Fame di Save the Children per dare cibo terapeutico, acqua e cure mediche ai milioni di bambini che nel mondo soffrono la fame. Sono infatti 13 milioni e mezzo i bambini sotto i 5 anni che entro la fine dell’anno rischiano di morire di fame a causa della scarsità di cibo provocata dalla guerra in Ucraina e da altri conflitti, dalla crisi climatica e dagli effetti del COVID.

Da venerdì 21 a Lunedì 24 ottobre, tutte le squadre della Serie A TIM scenderanno in campo per supportare Save the Children invitando tutti i tifosi a contribuire con una semplice donazione. Tutti noi possiamo dare il nostro contributo per donare cibo terapeutico, acqua e cure mediche a questi bambini. Basta un sms o una chiamata dal telefono fisso al 45533 per donare 2, 5 o 10 euro. Oppure si può chiamare l’800 08 18 18 per donare con carta di credito.

L’iniziativa vede ancora una volta coinvolti in prima fila gli allenatori, tra gli altri: Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi, José Mourinho, Davide Nicola, Stefano Pioli, Luciano Spalletti. Dona al 45533. Non c’è cibo, non c’è acqua, non c’è più tempo. #emergenzafame