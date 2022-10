FIRENZE - L'Inter ha preso il ritmo, la Fiorentina resta in panne. Trascinata da Lautaro Martinez, la squadra di Inzaghi espugna Firenze in un finale di gara incredibile e prova a riavvicinarsi al gruppo di testa. Fragili e sfortunati, i viola ce la mettono tutta ma non basta: la sconfitta conferma i tanti problemi di questo avvio di stagione. Ecco i top e i flop della partita: