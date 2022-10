Dimarco graziato da Valeri: nemmeno un giallo, la rabbia dei tifosi sui social

Alla mezz’ora di Fiorentina-Inter arriva l’episodio che fa esplodere i social. Dimarco fa un’entrata durissima su Bonaventura che stava tirando in porta. All’inizio l’arbitro Valeri fa proseguire, forse ingannato dal fatto che l'attaccante viola aveva calciato fuori, ma poi viene richiamato al Var da Mariani . Dopo un rapido check assegna il rigore, trasformato da Cabral . L’intervento di Dimarco è stato decisamente scomposto, duro e molto pericoloso. Probabilmente avrebbe meritato un cartellino, i giocatori della Fiorentina hanno chiesto il rosso infuriati, ma non è arrivato nemmeno il giallo per l’esterno nerazzurro. Una decisione che ha fatto esplodere la rabbia di molti tifosi sui social.

Il precedente al Var

Proprio alcuni giorni fa Valeri ha ammesso che in Atalanta-Milan aveva sorvolato, sbagliando, in occasione di un fallo che meritava il rosso di Hateboer su Leao. In quel caso era al Var e aveva deciso di non richiamare l'arbitro Maresca. "Ero al VAR - ha raccontato Valeri - e quell’intervento su Leao era rosso fuoco: è stato un errore, il giocatore s’è rialzato immediatamente, nessuno ha chiesto nulla, il gioco è ripreso quasi subito. Ecco, in quei casi entri come in un tunnel, ti convinci di un'idea, la fai tua e finisci per sbagliare. Invece bisogna essere asettici, dimenticarsi di essere arbitri. É capitato a me, capitò anche lo scorso anno durante Torino-Inter: dobbiamo stare più attenti".