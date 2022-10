Caos negli spogliatoi, l'Inter accusa Commisso: "Ha provato a sfondare una porta". La replica

Pesantissime le accuse mosse dall’Inter al termine della partita: la dirigenza lamenta di essere stata insultata ripetutamente e aggredita verbalmente dai dirigenti viola e, a dire di Marotta e degli altri rappresentati del club, il presidente viola Rocco Commisso avrebbe cercato di sfondare una porta che conduceva agli spogliatoi . La versione riportata dai dirigenti dell’Inter è stata smentita categoricamente dalla Fiorentina che riferisce che non c'è nulla di vero in quanto raccontato dai nerazzurri.

Il comunicato della Fiorentina: "Zhang chieda scusa"

Durante la notte la Fiorentina ha seccamente smentito questa ricostruzione attraverso un comunicato nel quale vengono invocate scuse da parte dell’Inter: "ACF Fiorentina smentisce categoricamente tutte le voci che attribuiscono al Presidente Commisso o ad altri Dirigenti viola comportamenti violenti avvenuti al termine della gara. Il Presidente Commisso alla fine della partita è semplicemente sceso all'interno degli spogliatoi della Fiorentina per complimentarsi con il Mister ed i ragazzi per l'ottima prestazione. Il Presidente Rocco Commisso aspetta le scuse ufficiali da parte dell’Inter e del suo presidente Steven Zhang e di chi ha messo in giro queste notizie false, ristabilendo al più presto la verità".