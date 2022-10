Atalanta-Lazio diretta: ora LIVE la partita di oggi

17:25

Senza Immobile, la Lazio si affida a Milinkovic

Sergej Milinkovic-Savic ha realizzato quattro gol contro l’Atalanta in Serie A, inclusa la sua prima doppietta nel torneo (17 dicembre 2017 a Bergamo); solo contro l’Inter (cinque reti) il serbo ha segnato di più nel massimo campionato italiano. Tocca al Sergente far dimenticare bomber Immobile. Sarri si affida alla sua classe per sbancare a Bergamo.

17:15

I numeri di Atalanta-Lazio

Grande equilibrio nelle ultime 11 gare tra Atalanta e Lazio in casa della Dea in Serie A: quattro successi per parte e tre pareggi - biancocelesti imbattuti nelle due più recenti, non registrano una striscia più lunga dal 2007 (sei in quell’occasione). La Lazio è la squadra che ha segnato più reti contro l’Atalanta nella gestione Gasperini in Serie A: 22 gol biancocelesti in 12 sfide.

17:04

Le parole di Luka Romero nel pre partita

"Ci aspetta una partita importante e difficile, dovremo essere perfetti per vincere oggi. Ringrazio Sarri per avermi paragonato in futuro a Pedro, che è una leggenda. Voglio migliorare, mi alleno ogni giorno per quello. Spero di avere presto delle opportunità per dimostrare di essere pronto. Siamo cresciuti molto sotto ogni aspetto rispetto allo scorso anno ed in campo si vede". Così il giovane Luka Romero nel pre partita di Atalanta-Lazio.

16:57

Lazio, ecco la formazione di Sarri per l’Atalanta

Lazio (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

16:50

Dove e a che ora vedere Atalanta-Lazio: orari e canali

Atalanta-Lazio, gara valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn in streaming via app e Smart Tv, o su Zona Dazn (214 di Sky).

16:40

I buoni numeri della difesa della Lazio

La Lazio ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi cinque match di campionato, solo una volta nella sua storia in Serie A ha registrato almeno sei clean sheet di fila: sette tra febbraio e marzo 1998 con Sven-Göran Eriksson alla guida. Atalanta e Lazio hanno pareggiato entrambe le sfide dello scorso campionato, l’ultima volta che hanno registrato tre pareggi di fila in Serie A risale al periodo tra il 1998 e il 2001.

16:30

Lazio, punti in palio pesantissimi contro l'Atalanta

Occasione grossa per la Lazio a Bergamo contro l'Atalanta. Con una vittoria ecco il balzo al terzo posto occupato proprio dalla squadra di Gasperini. Un match che vale tanto. Sarri, che dovrà fare a meno di Ciro Immobile, tenta il grande colpo contro il tecnico che ha più sfidato in carriera. Discorso simile per l'Atalanta, che davanti al proprio pubblico, in attesa di Roma-Napoli, volerebbe al primo posto in caso di vittoria.

Bergamo - Gewiss Stadium