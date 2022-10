Serie A, arbitri: Rapuano per Napoli-Sassuolo. Manganiello per la Lazio, Sacchi per la Roma

ROMA - In vista del turno numero 12 di serie A, l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali. Sarà Rapuano di Rimini a dirigere la sfida casalinga del Napoli, contro il Sassuolo. Manganiello sarà invece il fischietto di Lazio-Salernitana, mentre per la Roma, in trasferta sul campo del Verona lunedì, è stato designato Sacchi di Macerata. Le altre: Lecce-Juve a Chiffi, Inter-Samp a Massimi, Torino-Milan ad Abisso.