Cremonese-Udinese: probabili formazioni, consigli fantacalcio, gioca Chiches?

CREMONA - Alvini recupera Chiriches, pronto a riprendere posto al centro della difesa. Si torna al 4-2-3-1 con Dessers prima punta. Nell’Udinese non ce la fa Becao, costretto di nuovo al forfait: al suo posto in difesa gioca Ebosse. In mezzo al campo Lovric in vantaggio su Samardzic.