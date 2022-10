Napoli-Sassuolo, pagelle in pillole: Osimhen top, Maradona 10 per sempre

Il Napoli continua a volare anche nel giorno del ricordo di Diego Armando Maradona, commemorato nello stadio che porta il suo nome. La squadra di Spalletti dà spettacolo ancora una volta, battendo 4-0 il Sassuolo e trovando la tredicesima vittoria consecutiva in gare ufficiali (ottava di fila in campionato). I numeri dei primi in classifica sono impressionanti: 30 gol segnati in 12 giornate di Serie A, 16 partite senza sconfitta in campionato (14 vittorie e 2 pareggi dal 30 aprile scorso) oltre a 5 vittorie su 5 in Champions League (con altri 20 gol realizzati, per un totale di 50 stagionali finora).

Napoli-Sassuolo 4-0, tabellino e statistiche Diego Maradona: voto 10 Prima del match si celebra l'immortale Diego Maradona, che domenica 30 ottobre avrebbe compiuto 62 anni. Si tolgono i veli alla statua del campione scomparso, con tanto di piede sinistro d'oro, che fa il giro del campo, commovendo i tifosi sulla gradinate. Le emozioni che regala da sempre Maradona non possono che meritare il massimo dei voti, 10, come il suo numero di maglia. Osimhen: voto 8,5 Il nigeriano va in gol per la quarta partita consecutiva (di cui due iniziate in panchina): in meno di 20 minuti mette le cose in chiaro firmando una doppietta. Nella ripresa cala il tris con un delizioso tocco da sotto. La catena Di Lorenzo-Kvara-Osimhen: voto 8 Le due reti iniziali del Napoli nascono sulla fascia destra, seguendo una sequenza in fotocopia: la prima con cross di Di Lorenzo, spizzata di Kvaratskhelia e colpo acrobatico di Osimhen; la seconda con imbucata del capitano, numero del georgiano e tocco in rete del nigeriano. Meret: voto 7 Nell'ennesima gara show del Napoli anche Meret si guadagna la pagnotta con almeno cinque parate importanti: su Thorstvedt, su Laurentié, su Pinamonti nel primo tempo e due volte su Frattesi nel secondo.